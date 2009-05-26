Чоловік використовував психічно хворого родича як раба

У Запорізькій області затримано 28-річний жителя села Чернігівка, який близько двох років тому забрав до себе 21-річного родича, що залишився сиротою, і перетворив його на раба.

Як повідомили УНІАН в центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Запорізькій області, чоловік довгий час тримав психічно хворого родича - інваліда 2-ї групи в сараї разом з худобою й "іноді навіть зв`язував нещасного металевим ланцюгом, що б той не втік".

"Метою таких тортур, як встановили співробітники Чернігівського райвідділу міліції, була експлуатація потерпілого як, так би мовити, раба. За словами односельчан, родин, який "поселив" сироту, навантажував психічно хворого брата найтяжчою господарською роботою", - повідомили в ЦГЗ.

На сьогодні стосовно жителя Чернігівки, який перетворив брата на раба, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Ведеться слідство.