Українського бізнесмена в Білорусі затримали через підозру у хабарництві – посол

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявляє, що, за наявною у нього інформацією, директору українського заводу Олександрові Скибі, затриманому в Білорусі, інкримінують дачу хабара.

При цьому, як заявив Кизим Радіо Свобода, офіційно білоруська сторона про причини затримання не повідомляла.

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Посольство України у Мінську направило владі Білорусі ноту з вимогою пояснити, за що був затриманий громадянин України, керівник підприємства ПАТ «Завод обважнювачів» Олександр Скиба, але відповіді наразі не отримало.

39-річний Олександр Скиба прибув до Мінська 15 листопада у відрядження на переговори з ВАТ «Мінський тракторний завод», з яким українське підприємство має договір на поставку продукції.

«Завод обважнювачів» розташований у Костянтинівці в Донецькій області України. Тут виробляють сипучі матеріали, які застосовуються в ливарному виробництві – для виробництва формувальних, стрижневих і протипригарних покриттів.

За повідомленням ЗМІ, білоруські спецслужби затримали Скибу 16 листопада. Представник КДБ Білорусі Дмитро Побяржин відмовився щось казати про затримання Скиби.