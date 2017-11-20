У Білорусі затримали ще одного українця

У Білорусі пропав ще один громадянин України - білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" (м. Костянтинівка Донецької обл). Про це йдеться в листі на ім'я посла України в Білорусі Ігоря Кизима від 16 листопада, повідомляє LB.ua.

Так, у зверненні, підписаному в. о голови правління цього заводу О. Козьменко, стверджується, що директор ПАТ "Завод обважнювачів" Скиба Олександр Сергійович (7 травня 1978 року народження) прибув до Мінська 15 листопада у відрядження на переговори з ВАТ "Мінський тракторний завод", з яким в українського підприємства існує договір про постачання продукції, яка використовується в ливарному виробництві білоруського заводу.

За інформацією видання, Скиба вилетів з Києва до Мінська рейсом 15 листопада о 14:20 і прибув туди о 16:15 того ж дня за місцевим часом. Пізніше він вийшов на зв'язок о 19:20 і повідомив, що збирається повертатися додому в цей же день.

Проте наступного разу на зв'язок О. Скиба вийшов вже вранці він зателефонував дружині з чужого білоруського номеру і повідомив, що його затримали співробітники КДБ Білорусі.

"Намагаючись дізнатися долю нашого співробітника я звернувся по телефону, знайденому в мережі Інтернет, до Оперативного чергового Управління КДБ Білорусії в м. Мінськ із запитом про затримання нашого співробітника. Чоловік, який представився заступником оперативного чергового, підтвердив мені факт утримання нашого співробітника в цьому закладі", - йдеться в листі.

При цьому представник КДБ Білорусі не повідомив обставин і мети затримання, пообіцявши передзвонити якщо виникне така необхідність.

Нагадаємо, що раніше в Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка. Кореспондента звинуватили в шпигунстві.

Також у серпні на території Білорусі затримали українця Павла Гриба. Він перетнув кордон Білорусі 24 серпня, а вже 25-го його затримали російські спецслужби і переправили на територію РФ. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону Павлом. У вересні стало відомо, що суд Краснодара заарештував Гриба на два місяці. У жовтні арешт українцю продовжили до січня 2018 року. Влада РФ підозрює Павла Гриба в підготовці теракту в школі Сочі. Хлопець має проблеми зі здоров'ям, українських лікарів до нього в РФ не допускають, необхідних медикаментів не надають.

У листопаді в МЗС України повідомили, що МЗС Білорусі проігнорував всі їх запити щодо затримання Павла Гриба. Перша нота з боку України була спрямована 28 серпня. 20 числа в Білорусі була направлена нота про обставини затримання українця. Однак ні на одну ноту Білорусь не відповіла.