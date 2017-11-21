У Лаврова "непокояться про майбутнє України" через наругу над Вічним вогнем у Києві

У МЗС РФ непокояться про «майбутнє України» у зв'язку з наругою над Вічним вогнем в Києві. Про це йдеться в коментарі міністерства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

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«Те, що подібна блюзнірська акція відбувається вже вдруге за місяць, а винні досі не знайдені і не понесли покарання за осквернення пам'яті загиблих у Велику вітчизняну війну, говорить або про злочинне потурання з боку київської влади, або про її малодушність і нездатність дати відсіч радикалам, що розперезалися. І те, й інше огидне і викликає серйозні побоювання за майбутнє України, де ми сьогодні спостерігаємо розквіт неонацизму», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада невідомі за допомогою цементу і щебеню пошкодили Вічний вогонь у парку Вічної слави в Києві.

20 листопада також у парку Вічної слави невідомі загасили Вічний вогонь, заливши його бетоном.