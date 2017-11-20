З'явилися фото залитого цементом Вічного вогню у Києві
Невідомі загасили Вічний вогонь у столиці, заливши його бетоном.
Опубліковані фото пошкодженого Вічного вогню у Парку слави. Крім того, поліція виявила на місці інциденту хрест.
"На місці події поліцейські виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь", - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.
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Правоохоронці також повідомили, що на місці події працювала поліція, газова служба та кінологи.
"За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.