З'явилися фото залитого цементом Вічного вогню у Києві

Опубліковані фото пошкодженого Вічного вогню у Парку слави. Крім того, поліція виявила на місці інциденту хрест.

"На місці події поліцейські виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь", - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

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Правоохоронці також повідомили, що на місці події працювала поліція, газова служба та кінологи.

"За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.