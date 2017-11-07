"Ганебний приклад неповаги до історії": у Києві вандали залили цементом Вічний вогонь (фото)

У ніч із 6 на 7 листопада невідомі зловмисники залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, повідомлення про подію надійшло на диспетчерську лінію 102 сьогодні вранці.

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Поліція одразу прибула на місце події. Було виявлено 8 відер, в яких зловмисники принесли розчин цементу. На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, кінологи та газова служба. Заступник голови КМДА Олексій Резніков висловив сподівання, що поліцейські встановлять особи зловмисників, й вони будуть покарані.

«Подібні акти вандалізму - ганебний приклад неповаги до історії та пам’яті героїв. Впевнений, що вандалам не уникнути відповідальності. Ми сподіваємось, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили. І всі міські служби, які будуть потрібні, сприятимуть цьому, а записи з камер відеонагляду допоможуть встановити особи злочинців», – сказав він.