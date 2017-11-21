У львівській маршрутці раптово померла жінка

У Львові на вул. Зеленій, поблизу ЛМКП «Львівводоканал» у маршрутці №37 раптово померла жінка. Подія трапилась приблизно о 10:00, смерть настала раптово. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівської області.

Читайте такожУчасниця АТО про інцидент з маршрутником у Дніпрі: хочу, щоб цей випадок став показовимНа місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу померлої – нею виявилась 71-річна львів’янка. Ознак насильницької смерті не виявлено.

«Жінка сіла у маршрутку №37 на пл. Петрушевича, проїхала дві зупинки, після чого біля ЛМКП «Львівводоканал» їй стало погано і вона раптово померла. Водій негайно викликав швидку і поліцію, вони прибули на місце, тіло жінки направлять у морг для судово-медичної експертизи», - сказав директор ЛК АТП №1 Орест Хамула, передає прес-служба мерії Львова.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.