Близько двохсот людей зібралися на Майдані на мітинг: що відбувається в центрі Києва просто зараз (фоторепортаж)
18:53, 21 листопада 2017Суспільство
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Мітингувальники закликають поліцейських не заважати їм відзначати річницю Революції гідності.
На Майдані також присутні поліцейські / УНІАН
Біля Стели Незалежності в центрі Києва проходить мітинг. На нього прийшли близько 200 осіб, повідомляє кореспондент УНІАН.
"Біля Стели триває мітинг. На нього прийшли близько двох сотень людей. Вони встановлюють на площі лампадки у формі величезного герба України. Присутні також правоохоронці. Мітингувальники закликають поліцейських не заважати їм відзначати річницю Революції гідності. На даний момент все спокійно", - повідомив кореспондент.
Як повідомляв УНІАН, представники громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" (КУПР) встановили 2 намети на Майдані Незалежності в Києві.
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