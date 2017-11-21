Близько двохсот людей зібралися на Майдані на мітинг: що відбувається в центрі Києва просто зараз (фоторепортаж)

Біля Стели Незалежності в центрі Києва проходить мітинг. На нього прийшли близько 200 осіб, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Біля Стели триває мітинг. На нього прийшли близько двох сотень людей. Вони встановлюють на площі лампадки у формі величезного герба України. Присутні також правоохоронці. Мітингувальники закликають поліцейських не заважати їм відзначати річницю Революції гідності. На даний момент все спокійно", - повідомив кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, представники громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" (КУПР) встановили 2 намети на Майдані Незалежності в Києві.