Правоохоронці затримали ще одного "тітушку" за підозрою у злочині проти Майдану

Минулого тижня правоохоронці затримали ще одного із «тітушок» за підозрою у здійсненні злочину проти Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Ось буквально тиждень назад був затриманий ще один з «тітушок», який до останнього часу перебував у Швеції», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Горбатюк озвучив статистику, згідною з якою у злочинах проти Майдану судами визнано винними 48 осіб.

За його словами, загалом у провадженнях, які розслідуються ГПУ повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти Майдану 225 особам, з яких - 34 високопосадовці, 137 – працівники органів внутрішніх справ, в тому числі 17 слідчих, 10 прокурорів, двоє судді та 42 цивільні особи – «тітушки».

Водночас Горбатюк уточнив, що на даний час реально відбуває покарання у вигляді позбавлення волі лише одна людина.

«З 41 двоє отримали лише вирок у вигляді позбавлення волі. Це двоє «тітушок». В одного - це 4,5 років, в іншого - 2,5 роки. В другому випадку вирок був у жовтні, суд виніс рівно такий вирок, що з урахуванням «закону Савченко» «тітушка» вийшов з-під варти в день винесення вироку», - сказав Горбатюк.