На Дніпропетровщині люди змушені чекати поїзд у ямі через обвал ж/д платформи (фото)
На початку листопада платформу пошкодили "мисливці за металом". Вандали зламали частину куточка, який утримує бетонні плити. Пізніше три плити впали на землю.
На залізничній станції "пл. Дачна", що знаходиться на напрямку Запоріжжя-Мелітополь частково зруйнувалася платформа, через що пасажирам буквально доводиться чекати поїзд в ямі, передає ЦТС.
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За словами залізничників, на початку листопада платформа була пошкоджена внаслідок незаконних дій "мисливців за металом" - вандали зламали частину куточка, який утримує бетонні плити. Пізніше три плити впали на землю.
Регіональний філіал "Придніпровська залізниця" ПАТ УЗ підтвердив проблеми з платформою і обіцяє до 25 листопада повністю відремонтувати пасажирську платформу.
Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області люди штовхали поїзд "Івано-Франківськ-Рахів", щоб він поїхав. Це момент встигли навіть зафіксувати на відео.