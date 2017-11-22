На Дніпропетровщині люди змушені чекати поїзд у ямі через обвал ж/д платформи (фото)

На залізничній станції "пл. Дачна", що знаходиться на напрямку Запоріжжя-Мелітополь частково зруйнувалася платформа, через що пасажирам буквально доводиться чекати поїзд в ямі, передає ЦТС.

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За словами залізничників, на початку листопада платформа була пошкоджена внаслідок незаконних дій "мисливців за металом" - вандали зламали частину куточка, який утримує бетонні плити. Пізніше три плити впали на землю.

Регіональний філіал "Придніпровська залізниця" ПАТ УЗ підтвердив проблеми з платформою і обіцяє до 25 листопада повністю відремонтувати пасажирську платформу.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області люди штовхали поїзд "Івано-Франківськ-Рахів", щоб він поїхав. Це момент встигли навіть зафіксувати на відео.