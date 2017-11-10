Щось пішло не так: на Закарпатті пасажири штовхали потяг (відео)

У Закарпатській області люди штовхали потяг "Івано-Франківськ-Рахів", щоб він поїхав. Це момент встигли навіть зафіксувати на відео.

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"На Рахівщині пасажири поїзда "Івано-Франківськ-Рахів" були змушені штовхати потяг, щоб той прийшов до ладу. Ось такі суворі реалії "Укрзалізниці"!" - пише на своїй сторінці у Facebook 0312.

Судячи із сюжету, пасажири штовхали потяг, щоб він завівся, пишуть у Facebook "Залізні магістралі України".

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня після 21:00 поблизу станції Новополтавка Миколаївської області сталося загоряння локомотиву поїзда № 122 Миколаїв – Київ.