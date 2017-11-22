Гурт Hurts запізнюється до Львова: затримали на польському кордоні

Британська група Hurts, яка сьогодні має вперше виступити у Львові, попередила про можливу затримку початку шоу. Як написав у своєму Twitter вокаліст групи Тео Хатчкрафт, виною тому проблеми з пропуском їхньої вантажівки на польсько-українському кордоні - напередодні команда виступала у Варшаві, передає 112.ua.

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"Варшава, я тебе люблю! Сьогодні ми у Львові, Україна. На нещастя, наша вантажівка була зупинена на кордоні і обслужена дуже пізно. Наша неймовірна команда працює з усіх сил, щоб надолужити згаяне, але ми можемо затриматися з виходом на сцену цього вечора. Скоро побачимося!", - написав Хатчкрафт.

Львів стане першим українським містом, де в рамках поточного туру виступлять Hurts. 23 листопада гурт виступить у Києві.