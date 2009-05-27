Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,61 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара дещо підвищився порівняно з 26 травня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,45-7,66 грн./дол., з продажу – 7,64-7,73 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також дещо підвищився порівняно з 26 травня і становить 10,52/10,71 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,63 грн./євро, з продажу – в межах 10,63-10,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,3% порівняно з 26 травня і становить в середньому 0,2296 грн./рубль, продажу – дещо підвищився - до 0,2479 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,191-0,243 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,26 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. (курс майже не змінився з учорашнього дня).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,57 грн./євро, продажу – 10,70 грн./євро, курси також майже не змінилися з учорашнього дня.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,5%, порівняно з 26 травня, і становить в середньому 0,2277 грн./рубль, продажу – дещо підвищився – до 0,2488 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,55/7,64 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,55/7,75 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,55/7,68 грн., євро – 10,55/10,67 грн., рубль – 0,23/0,24 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 травня, становить: гривні до долара США – 7,619, до євро – 10,596505, до російського рубля – 0,24462.