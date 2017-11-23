У Дніпрі затримали директора фірми за ухиляння від податків при розробці системи е-декларування

В аеропорту міста Дніпро вчора пізно ввечері проведено слідчі дії та в подальшому затримано директора естонської компанії Apolineja OU.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Як з'ясувала прокуратура Київської області, колишній директор компанії “Міранда” Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого “Міранда” зобов’язувалася розробити програмне забезпечення для системи е-декларування", - повідомила Сарган.

За даними прокуратури, отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.

Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН, на банківський розрахунковий рахунок Apolineja OU.

"Наразі директор естонської компанії затриманий, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.