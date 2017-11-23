На Тернопільщині кожен з чотирьох утворених госпітальних округів отримає на реорганізацію 52 млн грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук під час спільного відкритого засідання представників влади, медичної галузі та громадськості..

За його словами, межі госпітальних округів визначали, орієнтуючись на створені об’єднані територіальні громади, проте ці межі можуть змінюватися.

«Кожен госпітальний округ для реорганізації отримає 52 млн грн. Найбільше вкладень потребуватиме після реформування Кременецький госпітальний округ аби рівень надання медичних послуг відповідав вимогам», – сказав Богайчук.

Наразі функції лікарні інтенсивного рівня виконує Тернопільська університетська лікарня, коли хворі мали б лікуватися у районних лікарнях.

«Ми почали змінювати структуру нашої університетської лікарні завдяки створенню кардіоцентру. Змінюємо систему лабораторного обстеження створивши лабораторний центр. У перспективі плануємо зробити єдине планове обстеження наших хворих, а саме аналіз проведення планових обстежень на рівні лабораторного центру, де сьогодні найсучасніше обладнання. Змінюємо структуру нашої університетської лікарні і плануємо створити третинний високоспеціалізований рівень надання медичної допомоги», - зазначив Володимир Богайчук.

За розробленим проектом, на Тернопільщині буде 4 госпітальні округи: Тернопільський (м. Тернопіль, Тернопільський, Підволочиський Збаразький, Зборівський, Гусятинський райони та частина Теребовлянського району), Бережанський (Бережанський, Козівський, Монастириський, Підгаєцький райони, частина Зборівського і Теребовлянського районів), Кременецький (Кременецький, Шумський, частина Зборівського та Збаразького районів), Чортківський (Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький райони, частина Гусятинського і Теребовлянського районів).

Серед критеріїв, за якими створювали госпітальні округи, був зокрема радіус зони обслуговування багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування – 60 км для своєчасність прибуття.

До госпітального округу належатимуть лікарні інтенсивного лікування першого і другого рівнів, соціального напряму, лікарні планового лікування, хоспіс, медичний заклад, який надає екстрену медичну допомогу.

«Основна мета госпітальних округів – надання медичної допомоги, гарантованого доступу до відповідного надання пакету медичної допомоги, надання допомоги на вторинному рівні, а також ефективне використання бюджетних коштів, створення умов підготовки закладів охорони здоров’я, що надають санаторію медичну допомогу, а саме функціонування у розрізі зміни системи фінансування. Позиція управління охорони здоров’я та обласної адміністрації щодо мінімалізації закриття лікувальних закладів та скорочення робочих місць», – наголосив Богайчук.