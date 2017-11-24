У Житомирі пройде турнір з волейболу "Герої серед нас" пам’яті загиблого в АТО земляка Ільницького

28 листопада у Житомирі пройде турнір з волейболу «Герої серед нас» пам’яті загиблого в АТО земляка Дмитра Ільницького.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 28 листопада у спортивному залі Житомирського національного агроекологічного університету, по вулиці Фещенка-Чопівського, 31, проходитиме міський турнір з волейболу «Герої серед нас», пам’яті випускника цього закладу, бійця 95-ї окремої аеромобільної бригади, земляка житомирян Дмитра Ільницького, який загинув під час проведення антитерористичної операції.

У змаганнях братимуть участь студентські чоловічі команди Житомирського національного агроекологічного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка та Житомирського державного технологічного університету. Також до участі в турнірі запрошено волейбольну команду 95 десантно-штурмової бригади.

"Відкриття змагань о 15.00 год. Початок ігор - о 15.30", - зазначають організатори заходу.

Як повідомляв УНІАН, учасник антитерористичної операції боєць 95-ї аеромобільної бригади житомирянин Дмитро Ільницький загинув 30 листопада під Донецьким аеропортом. Вояк народився 29 листопада 1990 року, у 2013-му він закінчив Житомирський національний агроекологічний університет. У 95-тій бригаді Ільницькій командував аеромобільним десантним взводом.