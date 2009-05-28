Ющенко за більшу незалежність Нацбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроект щодо посилення незалежності Національного банку України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

За словами, В.ЮЩЕНКА, він розглянув проект закону України щодо посилення незалежності НБУ та погодився внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради після його доопрацювання службами Секретаріату Президента.

Водночас, за повідомленням прес-служби, центральною темою зустрічі стала ситуація з рекапіталізацією банків.

Голова Національного банку повідомив, що сьогодні очікується прийняття урядом рішення щодо рекапіталізації трьох банків. Вирішення питання про рекапіталізацію інших банків потребує додаткових консультацій щодо форми і обсягів участі держави.

Президент поставив вимогу надати вичерпну інформацію про те, в який спосіб йде виконання зобов`язань щодо власної докапіталізації іншими банками та яких заходів впливу вживає Національний банк для запобігання збільшення кількості проблемних банків внаслідок нестачі капіталу.

Крім того, було обговорено питання дотримання платіжного календаря, відповідно до якого прогнозуються обсяги відпливу валюти з країни. Глава держави звернув увагу В.СТЕЛЬМАХА на недотримання прогнозних показників внаслідок значного погашення банками своїх зовнішніх зобов`язань, однак у цілому висловив задоволення показниками платіжного балансу країни. Відповідно до останніх даних НБУ, негативне сальдо рахунку поточних операцій за квітень становило лише 70 млн. доларів, у той час як у квітні минулого року воно становило майже 2 млрд. доларів. Це означає, що основні причини, які спричиняли коливання на валютному ринку, усунуто.

Також було обговорено питання необхідності внесення змін до постанов №107 і №109 Національного банку, якими було змінено механізм обрахунку валютної позиції банків та які викликали значне занепокоєння банків з іноземним капіталом і Міжнародного валютного фонду. Голова НБУ запевнив, що протягом 10 днів ним будуть проведені відповідні консультації та прийнято рішення, яке дозволить зняти напругу.