Янукович: Партія регіонів готова вдатися до будь-яких дій

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості блокування трибуни Верховної Ради фракцією Партії регіонів наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що у понеділок, 1 червня керівництво партії обговорюватиме подальші дії та реакцію на невиконання урядом і коаліцією своїх зобов’язань. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що фракція Партії регіонів готова буде вдатися «до будь-яких дій, які змусять коаліцію і владу сказати українському народу правду: що буде з економікою, що буде з бюджетом, чого можна очікувати».

Він заявив, що фракція Партії регіонів не буде підтримувати в жодному разі законопроекти, які стосуються збільшення податків.