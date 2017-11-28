Терор у 2 класі: поведінку восьмирічного хлопчика, який тримає у страху всю школу у Києві, показали на відео

Однокласників учня 2-Б класу школи №247 Артура батьки вже не пускають до школи. Вони бояться, що агресивний хлопчик накинеться на їхніх дітей.

"Завтра прийдуть діти, і де гарантія того, що не станеться не просто якогось побиття, а нещасного випадку?" – кажуть батьки у сюжеті ТСН.

Поведінку хлопця зняли на відео. На одному із записів хлопець жбурляє книжки в однокласників та вчителів. На іншому - вчителька захищає собою дітей, яких Артур намагається відлупцювати, й сама отримує стусанів. Також чути, як хлопець лається.

"Ми можемо виховувати словом, що ми і робимо, спілкуємося з батьком. Ніякі прохання сісти заспокоїтись не працюють", - каже директорка школи Тетяна Вишневська.

Учителька Артура розповідає, що працює в школі 33 роки. Такі слова від дитини чула – вперше.

"Дуже колоритно так: розріжу живіт, витягну внутрішні органи", - переповідає слова учня вчителька.

Артуру зараз вісім років. Два роки тому від грипу померла його мама. Він лишився з батьком та бабусею. Вона переважно й займається його вихованням і щодня забирає його зі школи. З журналістом бабуся поспілкувалась, але перед тим викликала поліцію. Через те, що не хочуть, аби їх знімали. На думку родини, Артура свідомо провокують.

"Цькують дитину для того, щоб здачу давав", - впевнена бабуся.

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"Він каже, що ми фальсифікуємо поведінку сина, що за цим стоїть якійсь зговір. Він не хоче розуміти, що його дитина потребує термінової допомоги – чи медичного характеру, чи психологічного характеру", - кажуть у школі.

Батько Артура Роман не на камеру каже, що відео, на якому його син б'є однолітків та вчителів, - це монтаж. Школі та службам він не вірить.

Про ситуацію у школі знають і в управлінні освіти, і у відділку у справах дітей. І всі практично в один голос визнають, що у цій ситуації вони безпорадні.

Кілька днів тому служба в справах дітей подала на батька Артура до суду за неналежне виконання батьківських обов'язків. Перше засідання відбудеться вже цієї п'ятниці. Справа адміністративна, тож Романові може загрожувати лише мізерний штраф.

Вилучити дитину для примусової роботи зі спеціалістами можна лишень після щонайменше двох рішень суду про неналежне виконання батьківських обов'язків. У ситуації з Артуром це може статися наприкінці зими. Змусити батька відвести дитину до психолога жоден суд не зможе.

"Коли Артур поряд з батьком, він поводиться нормально. Щойно він залишається поза батьковою опікою, його поведінка стає агресивною та неконтрольованою. Чому так відбувається. На жаль, ми - педагоги, а це можуть сказати тільки спеціалісти", - кажуть вчителі.

У школі підозрюють, що Артур може так поводитися, бо вдома терпить насилля. Євген навчається в 11 класі. Каже, бачив, як батько бив хлопчика просто на шкільному ґанку. Про насильство в цій родині на умовах анонімності розповіли і сусіди, й родичі хлопчика. Щоправда, жоден не написав про це офіційної заяви. Кажуть, просто бояться Романа. Тож жодна служба факти побиття не перевіряє.

Вимушені канікули для однокласників Артура тривають уже майже тиждень. Батьки дітей кажуть – увесь клас сидітиме вдома й надалі доти, доки чиновники не знайдуть вихід із ситуації.

Як повідомляв УНІАН 22 листопада, у Києві восьмирічний хлопчик лупцює однолітків, вчителів та керівництво школи - відкрито 12 кримінальних справ.