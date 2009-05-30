Святкування Дня столиці і Дня міста в Києві розпочалося з велопробігу Хрещатиком.

Як передає кореспондент УНІАН, у всеукраїнському змаганні - Відкритий чемпіонат України - беруть участь більше ста спортсменів.

Центральна вулиця Києва - Хрещатик - перекрита для руху автотранспорту.

Усього спортсменам належить подолати дистанцію в 61 км. (17 кіл).

Крім того, сьогодні в Києві пройде низка культурно-розважальних заходів.

Так, о 10.00 у дворі УЦНК «Музей Івана Гончара» відкрилася виставка-ярмарок українського народного мистецтва.

Об 11.00 у Київському зоопарку відбудеться фінал гри «Зооквест». Впродовж навчального року в грі взяли участь 9042 школярі, які об`єднані в 1226 команд із 506 шкіл.

О 12.00 у Київському академічному театрі оперети пройде VII-й відкритий чемпіонат столиці із сучасних танців на Кубок Київського міського голови, організований Асоціацією сучасного та естрадного танцю України і Фондом Дарії Бернадської «Універсальний артист».

О 12.00 у Центральному парку культури і відпочинку, біля арки "Дружби народів" Міністерство з питань надзвичайних ситуацій проведе Фестиваль команд веселих і кмітливих юних пожежників "Як тебе не спалити, Києве мій?".

О 13.00 у галереї «Лавра» за участю мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відбудеться відкриття Фестивалю культури «I Love Kiev». Також мер Києва візьме участь у нагородженні переможців фотоконкурсу «Київ очима киян».

О 16.00 на Оболонській набережній відбудеться відкриття виставки піщаних скульптур. На експозиції постійно знаходитимуться від 10 скульптур, 5 з яких присвячені Дню Києва – з піску будуть створені копії Золотих Воріт, пам`ятника Архангелу Михаїлу, Кию, Щеку і Хориву.

У неділю, 31 травня, о 10.00 на Майдані Незалежності стартує 17-й «Пробіг під каштанами».

Об 11.00 у Київському зоопарку відбудуться заходи, присвячені Дню Києва і Міжнародному дню захисту дітей.

О 12.00 на відкритій естраді Маріїнського парку розпочнеться завершальний концерт Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв дітей і молоді «Арт Преміум-2009».

Завершиться святкування Дня Києва святковим концертом о 17.00 на Майдані Незалежності. Учасники концерту Маша ФОКІНА, Анжеліка РУДНИЦЬКА, група «Гарячий шоколад», Ольга ПІВЯКОВА, Кіше та ін. Хедлайнерами концерту стануть співачка Lama і група «Друга ріка». Ведучі концерту - Андрій БАБКІН і Віолета ТРИКОВА.