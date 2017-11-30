Під будівлею київської мерії встановили пам'ятник Почекуну (фоторепортаж)
18:47, 30 листопада 2017Суспільство
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Пам'ятник встановили активісти на підтримку громадської ініціативи щодо розробки та прийняття механізму своєчасного надання комунальних послуг.
Під будівлею КМДА з'явився "Почекун комунальних послуг" / УНІАН
Під будівлею Київської міської державної адміністрації з'явився пам'ятник Почекуну. Його встановили активісти на підтримку громадської ініціативи щодо розробки та прийняття механізму своєчасного надання комунальних послуг.
Зазначається, що акції під КМДА передував масштабний збір підписів серед киян з вимогою створення реального механізму контролю за якістю надання послуг ЖКГ.
Як повідомляв УНІАН, раніше Почекун з'явився у Верховній Раді.
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