До Верховної Ради завітав Почекун (фото)

Іграшку у вигляді відомого "мему" приніс нардеп Борислав Береза.

Він написав у Facebook, що замість зареєстрованих 322 парламентаріїв у залі перебуває не більше 150, а Почекун очікує відвідуваності від народних обранців і їх роботи.

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Депутати Почекуна поставили за трибуну pic.twitter.com/L3c2wP65NN — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) February 24, 2017

Як відомо, дивне створення, що нагадує тюленя і слона одночасно, створила скульптор з Нідерландів по імені Маргріт. На виготовлення незвичайного персонажа її надихнув тягар очікування в чергах. Скульптура отримала прізвисько почекун і перетворилася в новий "мем".