До Верховної Ради завітав Почекун (фото)

12:37, 24 лютого 2017
Курйози
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Сьогодні, 24 лютого, під час засідання Верховної Ради у сесійній залі з'явився Почекун.

Новий мем заполонив сторінки соціальних мереж / УНІАН

Іграшку у вигляді відомого "мему" приніс нардеп Борислав Береза.

УНІАН

Він написав у Facebook, що замість зареєстрованих 322 парламентаріїв у залі перебуває не більше 150, а Почекун очікує відвідуваності від народних обранців і їх роботи.

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Як відомо, дивне створення, що нагадує тюленя і слона одночасно, створила скульптор з Нідерландів по імені Маргріт. На виготовлення незвичайного персонажа її надихнув тягар очікування в чергах. Скульптура отримала прізвисько почекун і перетворилася в новий "мем".

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Теги: #Рада#нардепи#почекун