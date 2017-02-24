До Верховної Ради завітав Почекун (фото)
12:37, 24 лютого 2017Курйози
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Сьогодні, 24 лютого, під час засідання Верховної Ради у сесійній залі з'явився Почекун.
Новий "мем" заполонив сторінки соціальних мереж / УНІАН
Іграшку у вигляді відомого "мему" приніс нардеп Борислав Береза.
Нардепи забули про роботу і почали фотографувати Почекуна / УНІАН
Він написав у Facebook, що замість зареєстрованих 322 парламентаріїв у залі перебуває не більше 150, а Почекун очікує відвідуваності від народних обранців і їх роботи.
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Депутати Почекуна поставили за трибуну pic.twitter.com/L3c2wP65NN— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) February 24, 2017
Як відомо, дивне створення, що нагадує тюленя і слона одночасно, створила скульптор з Нідерландів по імені Маргріт. На виготовлення незвичайного персонажа її надихнув тягар очікування в чергах. Скульптура отримала прізвисько почекун і перетворилася в новий "мем".
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