У спецаукціоні Нацбанку взяв участь один банк

У спецаукціоні з продажу євро, який проводив Національний банк України (НБУ) у п`ятницю, 29 травня, узяв участь один банк.

Як сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті НБУ: «У Національний банк України із заявкою на купівлю євро звернувся один банк, заявку якого було повністю задоволено: було продано 13 тис. євро за курсом 10,9 гривень за 1 євро».

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.