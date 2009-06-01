У спецаукціоні Нацбанку взяв участь один банк

12:33, 01 червня 2009
Суспільство
1657

Продавали євро

У спецаукціоні з продажу євро, який проводив Національний банк України (НБУ) у п`ятницю, 29 травня, узяв участь один банк.

Як сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті НБУ: «У Національний банк України із заявкою на купівлю євро звернувся один банк, заявку якого було повністю задоволено: було продано 13 тис. євро за курсом 10,9 гривень за 1 євро».

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter