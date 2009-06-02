Депутат пропонує встановити облікову ставку НБУ на рівні 5%

Народний депутат України від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ пропонує в законодавчому порядку встановити облікову ставку Національного банку України на рівні 5% до 31 грудня 2009 року.

Про це сказано в поданому депутатом законопроекті №4556 «Про встановлення облікової ставки Національного банку України 2009 року», оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

«Законопроект спрямований на відновлення нормального процесу забезпечення економіки України грошовими коштами і зменшення їхньої вартості», - наголошується в пояснювальній записці.

Сьогодні законодавством передбачено, що Нацбанк самостійно встановлює порядок визначення облікової ставки та інших ставок за своїми операціями.

Чинна облікова ставка НБУ не змінювалася з 30 квітня 2008 року і становить 12% річних.