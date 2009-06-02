У Севастополі відродять традицію гарматного пострілу опівдні

14 червня в Севастополі, у день 226-ї річниці міста, відродять традицію полуденного пострілу з гармати на Костянтинівському равеліні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на брифінгу в.о. голови міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Інтенсивне, майже тримісячне листування голови Севастопольської міської державної адміністрації з командуючим Чорноморським флотом РФ закінчилося тим, що в суботу Чорноморський флот погодився з нами і прийняв рішення», - сказав В.КАЗАРІН.

Він зазначив, що Севастополь є «законодавцем цієї традиції в Російській імперії: адмірал Грейг - честь йому і хвала - 1819 року видав наказ про запровадження полуденного пострілу».

За інформацією В.КАЗАРІНА, згодом на всіх флотах дотримувалися цієї традиції.

«Через 44 роки, 1865 року, ця традиція була підхоплена Петербургом. Через 51 рік, 1872 року - у Кронштадті почали стріляти. Через 70 років, 1889 року - у Владивостоку, на Тихоокеанському флоті. Тобто все це було вже після нас», - сказав він.

В.КАЗАРІН додав, що «в Севастополі полуденний постріл здійснювали до початку 1920-х років, потім, за радянських часів, це назвали буржуазним звичаєм і скасували».

За його словами, «відроджена традиція в нашому місті була 1982 року напередодні 200-річчя Севастополя. 2003 року вона була, на жаль, припинена, оскільки закінчилися холості снаряди для гармати. Так було тоді сказано. Не могли домовитися один з одним».

Водночас В.КАЗАРІН наголосив, що 14 червня місто відродить цю традицію, і висловив надію, що вона підтримуватиметься.