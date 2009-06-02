Cьогодні вперше відбудеться незалежне оцінювання з англійської мови

Cьогодні, 2 червня, в Україні вперше відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, зазначивши, що торік іноземна мова була єдиним із загальноосвітніх предметів, з яких вишам дозволялося самостійно проводити вступні випробовування.

Нині перевірити свої знання англійської виявили бажання 64 тис. 943 особи, або 14% від загальної кількості учасників.

Для учасників тестування підготовлено 4 тис. 417 аудиторій, які працюватимуть в 266 пунктах тестування. Працювати в них будуть 11 тис. 494 підготовлених педагогів, а також громадські спостерігачі та журналісти акредитованих засобів масової інформації.

Найбільше бажаючих пройти зовнішнє оцінювання з англійської мови виявилося у місті Києві (10 тис. 229 осіб) та Дніпропетровській області (5 тис. 474), найменше – у Севастополі та Чернівецької області (491 та 550 осіб відповідно).

Під час тестування, що як завжди розпочнеться об 11.00 та триватиме 2 години, учасникам потрібно буде розв`язати 45 завдань, серед яких 32 завдання з читання та 13 завдань з письма.

Як повідомлялося, 461 тис. 981 учасників оцінювання 2009 року мали можливість обрати від 2 до 5 предметів тестування. Загалом сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року охоплює 8 навчальних предметів, розпочалася 6 травня і триватиме до 5 червня.