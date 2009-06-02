У лікарні помер затриманий, жорстоко побитий в Кіровоградському СІЗО

Сьогодні вночі в лікарні помер 22-річний Анатолій Л., якого напередодні було жорстоко побито в Кіровоградському СІЗО.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

За даними вінницьких правозахисників, 8 квітня Анатолій Л. у задовільному стані був поміщений до Кіровоградського СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань.

29 травня Вінницька правозахисна група повідомила про те, що затриманий перебуває в реанімаційному відділенні Кіровоградської лікарні №1 в критичному стані із слідами очевидних знущань та побоїв на тілі.

"На жаль, після нашого звернення ми не почули оперативного реагування ані Генеральної прокуратури України, яка цинічно стверджує про ефективну боротьбу із катуваннями, ані від Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини... У випадку, якщо притягнути винуватих у смерті Анатолія в Україні буде неможливо, Вінницька правозахисна група звертатиметься до Європейського суду з прав людини", - заявив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Вінницька правозахисна група закликає МОЗ України невідкладно направити в Кіровоград комісію для вивчення стану та якості надання медичної допомоги СІЗО м. Кіровоград.