На місці вибуху знайшли стрілецьку зброю і розкидані вибухом гроші

У будівлі Ощадбанку в Мелітополі, де сьогодні вранці сталися вибухи, виявлено вибуховий пристрій, який не спрацював, і зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Мелітополі прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ.

Зокрема, за його словами, в приміщенні банку вибухотехніками виявлено сумку з "не приведеним у дію" вибуховим пристроєм" і два зразки вогнепальної зброї, що є чимось на кшталт пістолетів "двостволок".

Зараз зброя і вибуховий пристрій обстежуються експертами.

Прокурор також заявив, що вибухи у відділенні Ощадбанку були організовані не з корисливих мотивів.

"Підстав стверджувати, що злочин було скоєно з корисливих мотивів - немає. У банку на момент події було трохи більше ніж 28 тис. грн., трохи доларів і дрібні купюри євро. 14 тис. грн., що розлетілися по приміщенню банку, вже зібрано", - повідомив прокурор.

В.КУЛАКОВ також відзначив, що й сам характер скоєння злочину свідчить про те, що це - не корисливий злочин.

"Розбої з метою пограбування так не скоюються, оскільки у злочинців просто не залишалося шансів оволодіти грішми", - констатував прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в одному з відділень Ощадбанку в Мелітополі сталося два вибухи, в результаті яких постраждали 25 осіб, 6 з яких перебувають у важкому стані. За фактом події прокуратура порушила кримінальну справу за ст.15, ст.115 ч.2 п.5, п.7 Кримінального кодексу України - "Замах на навмисне вбивство, скоєне з хуліганських мотивів, у спосіб небезпечний для життя багатьох".