Нацрада призначила перевірку "112 Україна" через порушення в День пам'яті жертв голодоморів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку каналу "112 Україна" через порушення в День пам'яті жертв голодоморів 25 листопада. Про це повідомляє прес-служба Нацради з телерадіомовлення України.

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"Рішенням Національної ради 7 грудня ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» (логотип «112 Україна») призначено позапланову перевірку з метою з’ясування, чи дотримувалася компанія Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті 25 листопада цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «моніторинг Нацради встановив, що «112 Україна» поширив інформацію про день пам’яті після 07.58». "Вивчивши докладно питання, за результатами позапланової перевірки регулятор ухвалить відповідне рішення", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно радіо "Люкс ФМ" оштрафували на 50,5 тисяч гривень за недотримання мовних квот.