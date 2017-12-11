Названо кращий фільм жахів 2017 року

Журнал Rolling Stone опублікував рейтинг найкращих фільмів жахів року, що минає. Список опублікований на сайті видання.

Перше місце займає фільм французького режисера Джулії Дюкорно про дівчаток-каннибалів "Сире". Сюжет оповідає про молоду вегетаріанку, що вступила до ветеринарного коледжу. Після проходження студентського ритуалу, в який входить поїдання сирого м'яса, у неї з'являється непереборне бажання харчуватися людською плоттю. Картина з Геренс Марилье і Еллою Рамф стала дебютом 34-річної Дюкорно. Вона отримала приз Міжнародної федерації кінокритиків FIPRESCI на Канському кінофестивалі.

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На другому місці-американський фільм жахів "Проти" режисера Джордана Пила. Сюжет побудований навколо міжрасової пари, яка відвідала таємничий маєток батьків дівчини. Візит перетворюється на боротьбу за виживання, коли з'ясовується, що представники "вищого суспільства" - закоренілі расисти.

На третій позиції австралійська стрічка "Гончі любові" про пару, яка викрадає, гвалтує і вбиває старшокласниць.

Також в десятку кращих фільмів жахів увійшли фільми "Смертоносна земля", "Лютий", "Спліт", "Вона приходить уночі", "Дари смерті" і "Дуже темні часи".

Як повідомляв УНІАН, раніше в США назвали найгірші фільми 2017 року.