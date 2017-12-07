У США назвали найгірші фільми 2017 року

Журнал The Rolling Stone підбив підсумки року і склав список з 10 найгірших фільмів 2017. Першу сходинку у рейтингу, який був опублікований на сайті видання, зайняв фільм Майкла Бея "Трансформери: Останній лицар".

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Наголошується, що фільм використовує безліч застарілих кліше, а його показники за касовими зборами стали найнижчими за всю історію франшизи. Марк Уолберг, який зіграв головну роль в картині, відмовився зніматися в продовженнях, пише DT.UA.

Друге місце в рейтингу зайняла екранізація серії романів Стівена Кінга "Темна вежа" з Меттью Макконахі і Ідрісом Ельбою в головних ролях. На третій сходинці розмістився другий фільм трилогії про Крістіана Грея і Анастейшу Стіл "На 50 відтінків темніше".

У десятку також увійшли картини "Пісня за піснею" Терренса Маліка, "Мумія" з Томом Крузом, пригодницький бойовик "Між нами гори" з Ельбою і Кейт Уінслет, "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона, друга частина комедії "Здрастуй, тату, Новий рік!" і драма "Субурбікон" Джорджа Клуні. На останній сходинці рейтингу розмістився "Емодзі фільм".