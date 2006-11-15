З приватного магазину викрали золота на 400 тис. грн.
19:41, 15 листопада 2006Суспільство
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Пошуки тривають... тривають...
У місті Охтирка Сумської області з магазину приватного підприємця невідомими зловмисниками викрадено золоті вироби. Загальна сума збитку становить 400 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Сумській області, злодії потрапили до приміщення вночі, зламавши грати та розбивши вікна. В ході перевірки було встановлено, що приміщення магазину було без сигналізації. Наразі проводяться розшукові заходи.
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