У центрі Києва в ліфті житлового будинку підірвали бізнесмена

Сьогодні у центрі Києва близько 15.30 у ліфті житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 57 стався вибух, внаслідок якого загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, вибух стався між другим і третім поверхами.

Як зазначив співрозмовник агентства, потужність вибуху була досить високою, оскільки пошкоджено не лише шахту ліфта, але й перила на сходах між поверхами.

На місці пригоди працюють експерти та слідчо-оперативні групи.

Тіло загиблого з ліфта ще не дістали.

Водночас, як повідомило поінформоване дежерело, загиблий є бізнесменом.