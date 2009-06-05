У центрі Києва в ліфті житлового будинку підірвали бізнесмена
16:40, 05 червня 2009Суспільство
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Тіло загиблого ще не дістали
Сьогодні у центрі Києва близько 15.30 у ліфті житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 57 стався вибух, внаслідок якого загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, вибух стався між другим і третім поверхами.
Як зазначив співрозмовник агентства, потужність вибуху була досить високою, оскільки пошкоджено не лише шахту ліфта, але й перила на сходах між поверхами.
На місці пригоди працюють експерти та слідчо-оперативні групи.
Тіло загиблого з ліфта ще не дістали.
Водночас, як повідомило поінформоване дежерело, загиблий є бізнесменом.
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