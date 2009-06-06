Кіровоград просить врятувати від руйнування один з найстаріших театрів

Представники громадських, творчих, політичних об’єднань Кіровограда звернулись з відкритим листом до Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням вжити заходів для порятунку від руйнації приміщення обласного музично-драматичного театру ім. Марка Кропивницького.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийнято на громадських зборах під час обговорення наслідків аварійного стану будівлі театру.

За словами начальника Управління культури і туризму Кіровоградської облдержадміністрації Наталі ОВЧАРЕНКО, попередній кошторис капітального ремонту приміщення становить більше 40 млн. грн.

«У 2009 році таких видатків з держбюджету, як субвенція на утримання соціальних закладів, немає. Існує стабілізаційний фонд, з якого Кіровоградщина отримає 15,4 млн. грн. на всі об’єкти, що потребують реконструкції. Водночас першочергові витрати на зупинку подальшої руйнації будівлі театру обраховані в сумі 15,5 млн. грн. Зрозуміло, що місцевому бюджету це не під силу», - підкреслила Н.ОВЧАРЕНКО.

Вона зазначила, що дане питання буде винесене на найближче засідання сесії Кіровоградської облради. «Це чутки, що театр розпустять. Колектив і театр буде збережено», - наголосила начальник управління.

Як повідомляв УНІАН, аварійний стан, небезпечний для відвідувачів, став причиною заборони з 1 травня 2009 року експлуатації приміщення Кіровоградського академічного музично-драматичного театру ім. Марка Кропивницького. Востаннє приміщення одного з найстаріших театрів України (збудований у 1867 році) ремонтувалось у 1974 році після пожежі.

На сьогодні колектив театру не припиняє діяльності, але у зв’язку з обставинами працює на гастролях.