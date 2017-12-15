На Черкащині затримали агента російських спецслужб, завербованого 21 рік тому

Співробітники СБУи затримали на Черкащині агента Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Як йдеться у повідомленні на сайті СБУ, оперативники спецслужби встановили, що уродженець Самари (РФ), який тривалий час проживав на території Черкаської області та отримав українське громадянство, був завербований ще у 1996 році Службою зовнішньої розвідки РФ.

Читайте такожУ Києві на 12 років засудили агента російських спецслужб"З початком російської агресії куратори поставили агенту завдання стати учасником громадсько-політичних структур патріотичного спрямування. Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник здійснював підривну діяльність у Києві та Черкаському регіоні. Отриману інформацію агент передавав російським спецслужбам", - зазначили у СБУ.

Крім того, з початком бойових дій на сході України він також вербував найманців для участі у бойових діях на боці терористичних організацій "Д/ЛНР".

Співробітники контррозвідки СБУ затримали агента під час спецоперації. При обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили мобільні пристрої з контактами кураторів та комп’ютерну техніку з доказами передачі інформації спецслужбам РФ.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада"). Триває досудове слідство.