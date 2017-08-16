Співробітниця СБУ шпигувала для російської ФСБ

У Херсоні оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського Управління СБУ на співпраці з ФСБ РФ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.

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«Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не уникне справедливого покарання», ‒ наголосив Голова СБ України Василь Грицак.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН раніше, агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати секретну документацію у військовій сфері і завербувати представника Міністерства оборони, затримала у Києві Служба безпеки України.