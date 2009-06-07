Горить Асканія-Нова

В Херсонській області горить біосферний заповідник Асканія -Нова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС області, в заповіднику горить степ і за станом на 18:00 вигоріло до 50 % степу.

Гасінню пожежі заважає сильний вітер. У гасінні задіяно пожежні розрахунки смт Асканія - Нова і райцентру Чаплинка.

Поки в МНС не можуть точно сказати, яка саме частина заповідника охоплена вогнем – звичайна або реліктова. Також поки невідомі причини пожежі.

Довідка УНІАН. Біосферний заповідник Асканія - Нова - це унікальний куточок природи: тут розташована єдина в Європі ділянка степу, якої ніколи не торкався плуг (одного разу розкопаний степ не відновлюється ніколи).

Заповідник Асканія - Нова віднесений до «100 великих заповідників і парків світу»

Заповідник займає площу 11 тис. га.; примикає до лісопарку зі штучними ставками і каналами, де водиться безліч звірів і птахів. В Асканійському степу росте понад 400 видів трав і квітів, переважають злаки.

У своєрідному зоопарку заповідника міститься унікальна колекція тварин.