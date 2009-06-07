Горить Асканія-Нова
Вигоріло до 50% степу
В Херсонській області горить біосферний заповідник Асканія -Нова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС області, в заповіднику горить степ і за станом на 18:00 вигоріло до 50 % степу.
Гасінню пожежі заважає сильний вітер. У гасінні задіяно пожежні розрахунки смт Асканія - Нова і райцентру Чаплинка.
Поки в МНС не можуть точно сказати, яка саме частина заповідника охоплена вогнем – звичайна або реліктова. Також поки невідомі причини пожежі.
Довідка УНІАН. Біосферний заповідник Асканія - Нова - це унікальний куточок природи: тут розташована єдина в Європі ділянка степу, якої ніколи не торкався плуг (одного разу розкопаний степ не відновлюється ніколи).
Заповідник Асканія - Нова віднесений до «100 великих заповідників і парків світу»
Заповідник займає площу 11 тис. га.; примикає до лісопарку зі штучними ставками і каналами, де водиться безліч звірів і птахів. В Асканійському степу росте понад 400 видів трав і квітів, переважають злаки.
У своєрідному зоопарку заповідника міститься унікальна колекція тварин.