На Сумщині попрощались із загиблим в АТО бійцем 58-ї бригади

На Сумщині попрощалися з бійцем артилерійського дивізіону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Олександром Терещенком, який загинув у зоні проведення антитерористичної операціїна Донбасі.

Читайте такожНа Львівщині внаслідок автомобільної аварії загинув учасник АТОЯк повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, поховали бійця сьогодні, 16 грудня, на Варварівському кладовищі міста Кролевець, звідки він родом і де мешкають його рідні.

Провести бійця в останню путь зібралися кілька сотень людей – рідні, близькі, друзі, однокласники, бойові побратими, представники влади, місцеві жителі. Панахиду за загиблим відслужив благочинний Кролевецького району, настоятель Спасо-Преображенського храму м. Кролевець отець Михаїл.

За інформацією районного військового комісаріату, командир гармати бригадної артилерійської групи 58-ї ОМБр Терещенко загинув у ніч із 13 на 14 грудня при виконанні бойового завдання в Новоайдарівському районі Луганської області.

Терещенко народився 25 березня 1985 року в м. Кролевець Сумської області. Середню освіту здобув у Кролевецькій ЗОШ №2, а потім в СПТУ - кваліфікації електромонтера та водія. У квітні 2003 року був призваний на строкову військову службу, далі служив за контрактом старшим механіком-водієм і командиром танка Т-64.

У 2014-2015 роках проходив службу по мобілізації в Нацгвардії на посаді стрільця. По закінченню служби повернувся додому. Проте 21 травня 2015 року був повторно призваний під час 5-ї хвилі мобілізації і після закінчення навчального центру «Десна», з 30 червня 2015 по 17 грудня 2016 проходив службу у 93-й ОМБр на посадах стрільця, старшого стрільця та помічника гранатометника. У складі бойових підрозділів бригади виконував бойові завдання у зоні проведення АТО, мав поранення. 30 січня 2017 уклав новий контракт на проходження військової служби. Останній час служив у складі 58-ї ОМБр.

«Сьогодні, 16 грудня, відповідно до розпорядження голови Кролевецької райдержадміністрації, в районі оголошено Днем жалоби», – зазначили у прес-службі ОДА.