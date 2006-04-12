”Зрадники” коаліції отримають ”удар”

За основу програми діяльності коаліції демократичних сил Верховної Ради взято документ, запропонований блоком «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив член робочої групи з формування коаліції, голова виконкому СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що за основу програми взято «документ, який запропонували від «Нашої України» сьогодні об 11.00».

У свою чергу, член робочої групи, керівник юридичного департаменту "Нашої України" Роман ЗВАРИЧ зауважив, що в регламенті коаліції обумовлена норма, яка не дає можливості одній зі сторін виходити з коаліції. За його словами, передбачається, що якщо якась політична сила виходить з коаліції, вона отримує «політичний удар».

Відповідаючи на запитання журналістів, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що питання про кандидатуру на посаду прем’єр-міністра лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО не обговорювалося. «Ми не обговорювали це питання», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що член робочої групи з формування коаліції від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ не зміг взяти участь у прес-конференції через хворобу.