”Зрадники” коаліції отримають ”удар”
Це норма регламенту, взятого за основу
За основу програми діяльності коаліції демократичних сил Верховної Ради взято документ, запропонований блоком «Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив член робочої групи з формування коаліції, голова виконкому СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ.
Він зазначив, що за основу програми взято «документ, який запропонували від «Нашої України» сьогодні об 11.00».
У свою чергу, член робочої групи, керівник юридичного департаменту "Нашої України" Роман ЗВАРИЧ зауважив, що в регламенті коаліції обумовлена норма, яка не дає можливості одній зі сторін виходити з коаліції. За його словами, передбачається, що якщо якась політична сила виходить з коаліції, вона отримує «політичний удар».
Відповідаючи на запитання журналістів, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що питання про кандидатуру на посаду прем’єр-міністра лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО не обговорювалося. «Ми не обговорювали це питання», - сказав він.
Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що член робочої групи з формування коаліції від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ не зміг взяти участь у прес-конференції через хворобу.