Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У східній частині місцями невеликі опади, температура протягом доби 0-5° тепла. На решті території без істотних опадів, температура вночі 2-7° тепла, у Криму до 10°; вдень 5-10°, у західних областях та у південній частині місцями 13-15°.

Вночі та вранці у західних, східних, південних областях та в Криму подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

18-19 листопада - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 18 листопада у Криму невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях, на півдні Криму та Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території зниження температури вночі до 0-5° морозу, вдень до 1-6° тепла; у східній частині вночі до 2-7° морозу, при проясненнях до 10° морозу, вдень до 0°.

20-21 листопада - без істотних опадів, лише вночі 20 листопада у західних, північних та більшості центральних областей місцями невеликі опади. Температура вночі 1-7° морозу, 20 листопада на Правобережжі, а 21 листопада в західних областях та Криму від 1° морозу до 4° тепла; вдень 1-7° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя від 2° морозу до 4° тепла, 20 листопада на крайньому заході та Одещині 5-10° тепла.

У Києві та області у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

18-19 листопада - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі до 0-5° морозу, вдень до 1-6° тепла.

20-21 листопада - без істотних опадів, лише вночі 20 листопада місцями невеликі опади. Температура вночі 20 листопада від 1° морозу до 4° тепла, 21 листопада 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.