В Одесі арештували члена формування "Самооборона Криму" за підозрою у сепаратизмі

13:17, 19 грудня 2017
Суспільство
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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

Фото УНІАН

Приморський районний суд Одеси арештував представника незаконного збройного формування «Самооборона Криму» без можливості внесення застави, якого підозрюють у сепаратизмі.

Читайте такожВ Одесі СБУ зобов'язали розслідувати справу бойовика-сепаратиста, який отримав від міськради пільги на ведення бізнесуЯк повідомили УНІАН в суді, постановою слідчого судді від 18 грудня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює прокуратура Автономної республіки Крим, розслідує справу Головне управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі.

Як уточнили в прокуратурі, розслідування проводиться за фактом незаконних дій громадянина, який, будучи учасником збройного формування так званої «Самооборони Криму», з метою зміни меж території та державного кордону України, на початку березня 2014 року надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, з метою розпалювання сепаратистських настроїв серед населення АРК спільно з групою невстановлених осіб він проводив агітаційну діяльність, спрямовану на вихід зі складу України Криму і Севастополя, приєднання зазначеної території до Російської Федерації. Також підозрюваний брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів влади і місцевого самоврядування, створював умови для проникнення на територію півострова Крим представників спеціальних підрозділів збройних сил РФ.

В ході досудового розслідування чоловікові повідомлено про підозру скоєння злочину, передбачено ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), його оголошено в розшук і відповідно до постанови судді було отримано дозвіл на затримання з метою приводу і обрання запобіжного заходу.

На виконання зазначеного рішення 15 грудня громадянина було затримано в Дніпрі і доставлено в Приморський районний суд Одеси.

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