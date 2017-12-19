В Одесі арештували члена формування "Самооборона Криму" за підозрою у сепаратизмі

Приморський районний суд Одеси арештував представника незаконного збройного формування «Самооборона Криму» без можливості внесення застави, якого підозрюють у сепаратизмі.

Читайте такожВ Одесі СБУ зобов'язали розслідувати справу бойовика-сепаратиста, який отримав від міськради пільги на ведення бізнесуЯк повідомили УНІАН в суді, постановою слідчого судді від 18 грудня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює прокуратура Автономної республіки Крим, розслідує справу Головне управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі.

Як уточнили в прокуратурі, розслідування проводиться за фактом незаконних дій громадянина, який, будучи учасником збройного формування так званої «Самооборони Криму», з метою зміни меж території та державного кордону України, на початку березня 2014 року надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, з метою розпалювання сепаратистських настроїв серед населення АРК спільно з групою невстановлених осіб він проводив агітаційну діяльність, спрямовану на вихід зі складу України Криму і Севастополя, приєднання зазначеної території до Російської Федерації. Також підозрюваний брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів влади і місцевого самоврядування, створював умови для проникнення на територію півострова Крим представників спеціальних підрозділів збройних сил РФ.

В ході досудового розслідування чоловікові повідомлено про підозру скоєння злочину, передбачено ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), його оголошено в розшук і відповідно до постанови судді було отримано дозвіл на затримання з метою приводу і обрання запобіжного заходу.

На виконання зазначеного рішення 15 грудня громадянина було затримано в Дніпрі і доставлено в Приморський районний суд Одеси.