Сина нардепа Швидкого, який крутив афери з автомобілями, арештували (відео)

Андрій Швидкий ошукав людей щонайменше на 4 млн грн, поліція ганялась за ним аж два роки. Нарешті, завдяки сюжету програми «Гроші», сьогодні він на лаві підсудних.

Читайте такожСин депутата під виглядом посадовця Мінінфраструктури провернув аферу на кілька мільйонів - розслідуванняДілок обіцяв людям майже нові автівки за півціни, брав гроші, а потім зникав. В його шахрайські схеми попали його колишні однокласники та однокурсники.

Один з ошуканих Денис допоміг поліції упіймати ділка. Сам він віддав сину нардепа 200 тис. грн і не сумнівався в чесності Андрія Швидкого аж доти поки не побачив репортаж про те, що він шахрай. Далі хлопець вирішив допомогти слідству. Погорів аферист, проти якого відкрито 30 кримінальних проваджень, на жадобі. Його затримали на гарячому, коли Денис передавав йому $600.

Майже всі ошукані ним люди приїхали в Оболонський райсуд, щоб подивитися на цього шахрая. У суді Швидкий почав брехати, що винен ошуканим лише 30 тис. грн. Але коли зрозумів, що викриутитися не вдасться, почав обіцяти віддати усім гроші.

Андрій Швидкий видавав себе за впливового чиновника з Мінінфраструктури, а як було треба, то згадував і свого батька - депутата. Хоча насправді Андрій не чиновник, а всього лише безробітний.

Сьогодні його посадили під домашній арешт на період слідства. Але потерпілі побоюються, що він уникне відповідальності, бо впливовий батько вже взязвся допомогати сину. Хоча сам нардеп це заперечує, каже, що, якщо син винен, то нехай відповідає.