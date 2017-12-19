У Києві запалили головну ялинку країни (відео)
19:00, 19 грудня 2017Суспільство
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Головну ялинку України вже повністю прикрасили й підготували до відкриття.
О 19:00 19 грудня розпочалася церемонія засвічення вогнів на головній ялинці України. Також відкриваються новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі.
Головна ялинка країни засяяла на Софійській площі
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Після урочистого відкриття головної ялинки відбудеться святковий концерт, що триватиме до 22:00.
Так, на Софіївській площі виступатимуть Анастасія Багінська, Анна-Марія, D. Side Dance studio, а також Illaria.
Виступ хедлайнера цього вечора співака Дмитра Шурова (Pianoboy) розпочнеться о 21.00.
Як повідомляв УНІАН, облаштування різдвяного містечка в Києві практично завершено. Організатори показали свіжі фото засніжених локацій.
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