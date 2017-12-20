На території Житомирської обласної дитячої лікарні освятили камінь, де з’явиться капличка на честь Святого Миколая

Вчора на території Житомирської обласної дитячої лікарні освятили місце і камінь, де з’явиться капличка на честь Святого Миколая Мирлікійського Чудотворця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, освячення відбулося 19 грудня за участю голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми та заступника голови обласної державної адміністрації Ярослава Лагути.

Ініціатором спорудження каплички для маленьких пацієнтів та їх рідних виступила місцева спілка ветеранів та учасників антитерористичної операції. Коли саме збудують капличку, не уточнюється.

Освячення пам’ятного каменя провів єпископ Житомирський та Овруцький Паїсій.