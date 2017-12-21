Українців попередили про можливі затримки рейсів в аеропорту Шарля де Голля на новорічні свята

Міністерство закордонних справ (МЗС) попереджає українців про можливі затримки рейсів в паризькому аеропорту Шарля де Голля через страйки співробітників.

Читайте такожУ Airbus A380 під час трансатлантичного польоту зруйнувалася обшивка двигуна (фото)Про це повідомляє департамент консульської служби міністерства закордонних справ України у "Твіттері".

"З 22.12.17 по 5.01.18 (11:00-13:00, 17:00-19:00) в міжнародному аеропорті Орлі та Руассі ім. Шарля де Голля, Франція, співробітники наземних служб проводитимуть страйк. У ці дні можливі затримки та скасування окремих рейсів", - заявили українські дипломати.