Газпром підозрює, що Україна зупинила закачування газу в ПГС

Голова ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР припускає, що Україна могла зупинити закачування газу в підземні сховища (ПГС) цього тижня, передає РІА “Новости”.

Як повідомив О.МІЛЛЕР журналістам за підсумками засідання Європейського ділового конгресу, минулого тижня Україна відбирала 90 млн. куб. м за добу, а на сьогодні відбір упав до 20 млн. куб. м. Таким чином, можна припустити, що закачування газу в ПГС зупинене.

Кореспондент УНІАН звернувся за коментарем до НАК «Нафтогаз України», але негайно підтвердити цю інформацію не вдалося.

Нагадаємо, наступного тижня О.МІЛЛЕР має намір зустрітися з головою НАК "Нафтогаз України" Олегом ДУБИНОЮ для з`ясування цього питання.

Раніше прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН попередив, що проблеми з оплатою газу Україною можуть викликати зупинку транзиту газу до Європи вже наприкінці червня.

Поточне споживання Україна цього року оплачувала вчасно, під сумнівом - здатність знайти кошти для оплати закачування газу в підземні сховища.

Створення запасів "блакитного палива" в ПГС необхідне для здійснення транзиту до Європи.

За словами В.ПУТІНА, Росія сьогодні разом з європейськими партнерами шукає вирішення цієї проблеми, щоб не були зірвані постачання газу.

Уряд України і "Нафтогаз" раніше звернулися до російської сторони з проханням надати кредит у розмірі 4,2 млрд. дол. для придбання приблизно 19,5 млрд. куб. м газу для подальшого закачування в ПГС. Москва самотужки надати такий кредит не готова і закликає Європу створити міжнародний пул кредиторів.