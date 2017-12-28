У Львові в Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, курсуватимуть трамвайні маршрути № 3, 6, 8.

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«У Новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня 2018 року, курсуватимуть три трамвайні маршрути: № 3, № 6 та № 8. Інтервал руху становитиме 15 хвилин», – повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю КП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Трамвайний маршрут № 3 курсує із площі Соборної (центр міста) до Аквапарку, маршрут № 6 курсує від Залізничного вокзалу до вул. Миколайчука, маршрут № 8 від площі Соборної до вул. Вернадського. Всього у Львові на даний час курсують вісім трамвайних маршрутів, три маршрути призупинено через ремонтні роботи.

Як поінформували у прес-службі Львівської міської ради, у Львові Новий рік святкуватимуть дві ночі поспіль - 31 грудня та 1 січня. Нічні святкування, а це дискотеки, концерти та святкові ілюмінації, відбуватимуться у міському Парку культури та відпочинку. Вхід на святкові заходи для городян і гостей міста буде безкоштовним.