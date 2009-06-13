Яценюк пропонує Україні перейнятися долею власного флоту

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що на сьогодні необхідно відновити баланс сил у Чорному морі і реалізувати українську програму «Корвет». Про це він сказав в суботу в інтерв’ю журналістам у Севастополі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК зазначив, що програма «Корвет» має бути реалізована за будь-яких обставин. «Я розумію, що в силу економічної та політичної кризи ця програма не зрушила з місця, однак, вже 200 мільйонів виділено на те, щоб фактично сформувати проект», - додав він.

За його словами, хоч на таку програму витрачаються мільярди, але «вони не витрачаються в повітря, а йдуть на наші оборонні завдання».

«Це мільярди, які дають можливість мати потужні Збройні сили», – додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «Україна повинна турбуватися не про російський Чорноморський флот – про нього потурбується Росія, а Україна повинна турбуватися про власні Збройні сили і про власний флот», зауважив А. ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що Україна повинна мати сильну армію. «Сильна армія – це оборонні замовлення військово-промислового комплексу країни, це не лише обороноздатність та нові технології, це й предмет національної гордості», – додав лідер «Фронту змін».