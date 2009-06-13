У Львові обвалився міст

У Львові під час ремонтних робіт на мосту залізобетонна конструкція впала на залізничну колію.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Департаменту зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, сьогодні близько 13.00 під час проведення ремонтних робіт на автомобільно-пішоходному мосту на вул. Левандівській біля залізничного депо «Львів» впала залізобетонна конструкція завдовжки понад 6 м.

Як зазначив Д.ХАРЧУК, під час падіння залізобетонна конструкція пошкодила лінії електропередач і впала на залізничну колію.

«На щастя, ніхто з людей не постраждав. На даний час припинено рух потягів по станції «Львів» і проводяться термінові роботи з відновлення ліній електропередач та регулювання дорожнього руху в районі моста, який сполучує Львів з одним із густонаселених мікрорайонів міста – Левандівкою», - поінформував він.

Також речник обласного управління внутрішніх справ повідомив, що раніше УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області зібрав матеріали щодо розкрадання бюджетних коштів. Матеріали стосуються фірми, яка займається реконструкцією даного мосту, що перебував тривалий час в аварійному стані.

За словами Д.ХАРЧУКА, матеріали були передані до прокуратури Львівської області.

Як поінформував УНІАН заступник начальника прес-центру ГУ МНС Віталій ТУРОВЦЕВ, вживаються заходи співробітниками МНС щодо відновлення руху транспортних засобів у районі аварії.