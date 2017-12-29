У Дніпрі в новорічну ніч працюватиме громадський транспорт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради.

Зокрема, з 22.00 до 6.30 курсуватимуть трамваї на 8 маршрутах – №№ 9,11,12,14,15,16,19.

Також працюватимуть до 7.00 1 січня 5 тролейбусних маршрутів – №№ 1,2,7,12,20.

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Маршрутні таксі будуть задіяні на 4 маршрутах до 5 години ранку – №№36,64,51,153.

Такий же графік роботи громадського транспорту заплановано у Різдвяну ніч.